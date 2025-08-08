Международный день кошек 2025: самарцы показали фотографии любимцев

В 2002 году Международный фонд защиты животных предложил отмечать 8 августа Всемирный день кошек. Эту идею поддержали многие страны, и с тех пор праздник стал объединять владельцев пушистых питомцев по всему миру.
В России есть свой День кошек — 1 марта. Праздник учрежден в 2004 году Московским музеем кошек и журналом «Кот и пес». Но в разных городах сложились свои традиции. Например, в Петербурге 27 марта в Эрмитаже чествуют мартовских котов. Эта традиция началась со времен Екатерины II, которая привезла кошек из Германии для защиты дворца от грызунов.
За рубежом кошачьи дни тоже проходят с размахом. В США, помимо 8 августа, есть 16 октября — День бездомных и диких кошек, и 29 октября — национальный День кошки. Там устраивают благотворительные акции, вечеринки с питомцами, а в Нью-Йорке даже придумали услугу «кот на 15 минут» — за символическую плату приют привозит животное, чтобы его можно было погладить, а то и забрать домой.
В Японии с 1987 года котам посвящают стихи, анимацию и телесериалы, а на острове Тосиро даже есть святилище бога кошек. В Великобритании усатые состоят на госслужбе — охраняют склады и музеи, получая «пенсию» молоком и мясом. А в Италии устраивают День черного кота, чтобы вернуть репутацию животным, когда-то считавшимся пособниками нечистой силы.
Редакция «МК в Самаре» решила в честь праздника показать своих любимцев, а еще попросила в Telegram читателей прислать фотографии их пушистых друзей. Показываем, что из этого вышло!