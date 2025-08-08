Международный день кошек 2025: самарцы показали фотографии любимцев

За рубежом кошачьи дни тоже проходят с размахом. В США, помимо 8 августа, есть 16 октября — День бездомных и диких кошек, и 29 октября — национальный День кошки. Там устраивают благотворительные акции, вечеринки с питомцами, а в Нью-Йорке даже придумали услугу «кот на 15 минут» — за символическую плату приют привозит животное, чтобы его можно было погладить, а то и забрать домой.