Мать из Сочи сбежала в Пермский край от ребёнка и алиментов на него

Мать из Сочи сбежала в Пермский край от своего ребёнка и уплаты алиментов на него, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, в Прикамье женщина перебралась, чтобы начать новую жизнь. В Сочи у матери остался ребёнок, которому она должна выплачивать назначенные алименты. Женщину было решено привлечь к административной ответственности за неуплату денег ребёнку — суд назначил ей 20 часов обязательных работ.
Тем не менее, жительница Сочи не стала трудиться на благо общества. Предупреждение об ответственности за уклонение от работ также не помогло.
«Новая встреча со слугами Фемиды была лишь вопросом времени. Как итог, женщине был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей за уклонение от ранее назначенного административного наказания», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Взысканием нужной суммы занялись судебные приставы по городу Чусовому и Горнозаводскому району.