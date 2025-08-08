Мать из Сочи сбежала в Пермский край от ребёнка и алиментов на него

Как рассказывает ведомство, в Прикамье женщина перебралась, чтобы начать новую жизнь. В Сочи у матери остался ребёнок, которому она должна выплачивать назначенные алименты. Женщину было решено привлечь к административной ответственности за неуплату денег ребёнку — суд назначил ей 20 часов обязательных работ.