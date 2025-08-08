Ричмонд
Нижегородцы смогут пользоваться интернетом при его отключениях

Минцифры России совместно с ведущими операторами связи разработали техническую модель, которая позволит гражданам сохранять доступ к базовым цифровым сервисам в случае ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на полях форума «Цифровая эволюция», передает ТАСС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам министра, новая система предусматривает возможность подключения к так называемому «белому списку» сервисов, если произойдет блокировка доступа к интернету. Для авторизации будет использоваться капча, а скорость подключения к этим ресурсам останется на обычном уровне.

В перечень жизненно важных платформ войдут сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Среди них — приложения такси, службы доставки, маркетплейсы, а также платежные терминалы и другие устройства, обеспечивающие базовые цифровые потребности.

Шадаев подчеркнул, что речь идет о сервисах массового потребления, доступ к которым должен быть сохранен даже при ограничениях, чтобы минимизировать неудобства для граждан и сохранить работоспособность ключевой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин призвал нижегородские торговые центры организовать бесплатный Wi-Fi для посетителей и оборудовать проводной интернет для работы кассовых аппаратов.

Напомним, что мобильный интернет в регионе сбоит из-за снижения мощности сигнала сотовых вышек в целях безопасности.