Умер ветеран волгоградского «Ротора» Валерий Волчановский

Печальную новость о безвременной кончине бывшего полузащитника команды сообщили в СК «Ротор».
«Ушел из жизни ветеран “Ротора” Валерий Федорович Волчановский. Светлая память», — говорится в сообщении.
В период с 1975 по 1979 год Валерий Волчановский провел в составе команды 147 матчей, в которых забил 11 голов, играя на позиции полузащитника. В 1979 году он вместе с «Ротором» стал серебряным призером Второй лиги СССР.
«МК в Волгограде» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Валерия Федоровича Волчановского.