«Путёвки или самостоятельно»: сколько стоит неделя отдыха в Калининградской области в начале осени

На сайтах российских туроператоров можно найти много предложений для путешествия в Калининградскую область в сентябре. Средняя стоимость тура в регион в начале осени составляет от 60 до 75 тысяч рублей. За эту сумму предлагают перелёт на двоих в экономклассе и недельное проживание в стандартном номере трёхзвёздочного отеля в Калининграде или приморских городах — Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске. Самый доступный тур с такими условиями можно найти за 50 тысяч рублей.