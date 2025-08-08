«Путёвки или самостоятельно»: сколько стоит неделя отдыха в Калининградской области в начале осени

При этом операторы фиксируют снижение туристического потока этим летом. По словам специалистов, путешественники боятся отмены авиарейсов, а также выбирают более дешёвые направления для отдыха. Корреспондент Калининград.Ru изучил стоимость отдыха в регионе в начале осени. За пределами расчётов остались заведения общепита — как известно, вкусы и аппетиты у всех разные.
Сколько стоят осенние туры.
На сайтах российских туроператоров можно найти много предложений для путешествия в Калининградскую область в сентябре. Средняя стоимость тура в регион в начале осени составляет от 60 до 75 тысяч рублей. За эту сумму предлагают перелёт на двоих в экономклассе и недельное проживание в стандартном номере трёхзвёздочного отеля в Калининграде или приморских городах — Балтийске, Янтарном, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске. Самый доступный тур с такими условиями можно найти за 50 тысяч рублей.
Наиболее дорогие варианты включают недельное проживание в отелях 4−5 звёзд в приморских городах. За сумму от 87 до 194 тысяч рублей предлагают перелёт и размещение в гостиницах. Самый дорогой тур — с проживанием в четырёхзвёздочном отеле Янтарного — 270 тысяч за шесть ночей.
Путёвки с экскурсионной программой стоят от 80 до 100 тысяч рублей. В тур входит перелёт на двоих, проживание в трёхзвёздочном отеле и обзорные экскурсии по программе.
Самостоятельный отдых.
Самостоятельное путешествие в начале сентября в Калининградскую область на двоих обойдётся в 53−100 тысяч рублей. Стоимость авиаперелёта из Москвы и обратно составит около 23−35 тысяч рублей без багажа. Билеты на поезд обойдутся в 16−24 тысячи (плацкарт) и в 30−40 тысяч (купе).
Мест в трёхзвёздочных отелях Калининграда на начало сентября осталось немного. Средняя стоимость проживания — 30−45 тысяч рублей за неделю. Отдых в трёхзвёздочных гостиницах на побережье стоит 50−60 тысяч. Посуточная аренда квартиры в Калининграде обойдётся примерно в две с половиной-четыре тысячи рублей за сутки, а на побережье — в шесть-восемь тысяч.