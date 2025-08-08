Житель Минска погиб во время заточки ножа

59-летний минчанин скончался от ран, полученных в результате несчастного случая в подвале своего дома. Днем в четверг, 7 августа, мужчина занимался заточкой ножа на самодельном станке, когда абразивный диск устройства внезапно разрушился. Осколки диска попали в плечо минчанина, повредив артерию, что и стало причиной смерти.