Житель Минска погиб во время заточки ножа. Подробности сообщает Следственный комитет Беларуси.
59-летний минчанин скончался от ран, полученных в результате несчастного случая в подвале своего дома. Днем в четверг, 7 августа, мужчина занимался заточкой ножа на самодельном станке, когда абразивный диск устройства внезапно разрушился. Осколки диска попали в плечо минчанина, повредив артерию, что и стало причиной смерти.
Предварительно установлено, что работы проводились в подвальном помещении, которое не было оборудовано и предназначено для использования подобного рода устройств.
Ранее мы сообщали, что белоруска выкинула кота с пятого этажа за то, что тот ее поцарапал.
А еще, что Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.
Также 94 белоруса получили награды от Лукашенко за один день.