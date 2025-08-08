Ричмонд
Житель Минска погиб во время заточки ножа

Минчанин точил нож на станке и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска погиб во время заточки ножа. Подробности сообщает Следственный комитет Беларуси.

59-летний минчанин скончался от ран, полученных в результате несчастного случая в подвале своего дома. Днем в четверг, 7 августа, мужчина занимался заточкой ножа на самодельном станке, когда абразивный диск устройства внезапно разрушился. Осколки диска попали в плечо минчанина, повредив артерию, что и стало причиной смерти.

Предварительно установлено, что работы проводились в подвальном помещении, которое не было оборудовано и предназначено для использования подобного рода устройств.

