На Эльмаше поменяют название остановок

В Екатеринбурге возле торгового центра Veer Mall поменяются названия двух остановок общественного транспорта. Теперь вместо «Радиостанции» будет «Изумрудный бор». Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который считают близким к мэрии.