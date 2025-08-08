На Эльмаше поменяют название остановок

В Екатеринбурге возле торгового центра Veer Mall поменяются названия двух остановок общественного транспорта. Теперь вместо «Радиостанции» будет «Изумрудный бор». Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который считают близким к мэрии.
— И это актуально, ведь никакой радиостанции там уже нет, а одноименный жилой комплекс — есть, — гласит сообщение.
Напомним, помимо этого до конца 2025 года в Екатеринбурге появятся еще 218 новых остановочных навесов, которые установят на месте снесенных киосков. Общее число остановок достигнет трех сотен.
На улицах уральской столице появится 151 остановочный комплекс по пути курсирования автобусов и еще три — на троллейбусных маршрутах. До конца лета в Екатеринбурге установят 34 остановки.