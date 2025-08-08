Казань увеличит премии школьникам-олимпиадникам

Об этом свидетельствуют данные из официальных документов столичной мэрии.
Денежные вознаграждения предусмотрены для победителей и призеров различных олимпиад, включая республиканские для восьмиклассников по 24 предметам, олимпиады по геологии и истории Татарстана, а также олимпиады по татарскому, русскому языкам и литературе, и восточным языкам для учеников 7−11 классов. Кроме того, премии получат участники, показавшие высокие результаты на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады.
Размер премий варьируется в зависимости от уровня олимпиады и занятого места. Победители и призеры олимпиад для восьмиклассников и по геологии получат по 5 тысяч рублей. За достижения на олимпиадах для учеников 7−11 классов и на региональном этапе всероссийской олимпиады предусмотрены премии в размере 20 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады получат 30 тысяч, а победители — 40 тысяч рублей.