Казань увеличит премии школьникам-олимпиадникам

Размер премий варьируется в зависимости от уровня олимпиады и занятого места. Победители и призеры олимпиад для восьмиклассников и по геологии получат по 5 тысяч рублей. За достижения на олимпиадах для учеников 7−11 классов и на региональном этапе всероссийской олимпиады предусмотрены премии в размере 20 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады получат 30 тысяч, а победители — 40 тысяч рублей.