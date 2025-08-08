После пожара на Краснодарской начался ремонт кровли в Хабаровске

Сразу после локализации огня управляющая компания демонтировала опасные участки и накрыла крышу, чтобы в квартиры не попадала дождевая вода. Ремонт кровли и общего имущества будет выполнен за счет Фонда капитального ремонта. По поручению мэра создан оперативный штаб с участием администрации, фонда и подрядной организации.