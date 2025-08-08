После пожара на Краснодарской начался ремонт кровли в Хабаровске

В Хабаровске продолжают устранять последствия пожара, произошедшего ночью 3 августа в многоквартирном доме на улице Краснодарской, 21А. Пострадала кровля и балконы. Жителей, чьи квартиры оказались под угрозой, временно переселили, но сейчас все они вернулись домой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«После возгорания пожарные оперативно сработали и вывели нас из подъезда. Впоследствии с нами обговорили дальнейшие действия представители управляющей компании и администрации города», — рассказала жительница дома Ангелина Сергеевна.
Сразу после локализации огня управляющая компания демонтировала опасные участки и накрыла крышу, чтобы в квартиры не попадала дождевая вода. Ремонт кровли и общего имущества будет выполнен за счет Фонда капитального ремонта. По поручению мэра создан оперативный штаб с участием администрации, фонда и подрядной организации.
«Работы должны быть выполнены в течение 90 суток, но мы будем стремиться значительно сократить этот срок», — рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин.
Подрядчик уже начал демонтаж поврежденных участков и подготовку материалов.
«Мы будем работать поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. После демонтажа сразу накроем крышу гидроизоляцией», — рассказал представитель подрядчика Александр Гребенщиков.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, что восстановление дома находится на его личном контроле. Все коммунальные услуги уже поданы, впереди — полноценный ремонт кровли.