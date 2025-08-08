Над Иркутской областью пролетел яркий астероид

«Яркий светящийся объект, который запечатлели ряд видеокамер, по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 сантиметров. Замечен он был над Иркутском и Свирском в 0.21 (19.21 мск), наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере Земли на высоте около 20−30 километров. Именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения», — сообщил собеседник агентства.