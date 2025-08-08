Над Иркутской областью пролетел яркий астероид

ИРКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Астероид пролетел над Иркутской областью ночью в пятницу и сгорел на высоте около 20−30 километров над землей, его яркое свечение запечатлели ряд видеокамер, сообщил РИА Новости иркутский астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Яркое свечение наблюдали жители ряда населенных пунктов Иркутской области ночью в пятницу.
«Яркий светящийся объект, который запечатлели ряд видеокамер, по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 сантиметров. Замечен он был над Иркутском и Свирском в 0.21 (19.21 мск), наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере Земли на высоте около 20−30 километров. Именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что частицы размером с песчинку попадают в атмосферу Земли ежедневно в больших количествах, но все они сгорают в верхних слоях атмосферы на высоте 80 — 90 километров.
«Атмосфера в очередной раз нас защитила — вся энергия объекта, летящего в двадцать раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд. Тем, кто увидел болид, повезло. Надеюсь, они успели загадать желание», — добавил ученый.
Он также сообщил, что, по данным коллег из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, 8 августа прогнозируют магнитную бурю. Она может стать следствием прихода облака плазмы, выброшенного Солнцем во время вспышки М4.4 5 августа.