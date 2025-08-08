В университете Тольятти создадут оборудование нефтедобычи для партнера из Казани

Как пояснили в ТГУ, использование ультразвука в нефтедобыче позволяет разрушать песчаные пробки и смоло-парафиновые отложения в структуре пластов, а также уменьшает вязкость нефти, что облегчает ее движение к скважине. Кроме того, тольяттинские ученые представили нефтедобытчикам из Казани разработанный ими трехканальный ультразвуковой расходомер. Прибор предназначен для измерения объема жидкости или газа, которые проходят через определенное сечение трубопровода за единицу времени. По словам проректора по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергея Петерайтиса, на рынке существует двухканальный расходомер, но ученые вуза намерены его улучшить, повысив точность измерений и устойчивость к помехам.