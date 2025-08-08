В университете Тольятти создадут оборудование нефтедобычи для партнера из Казани

САМАРА, 8 августа. /ТАСС/. Компания из Татарстана ООО «МНКТ», специализирующаяся на добыче нефти и газа, заинтересована в сотрудничестве с Тольяттинским государственным университетом (ТГУ), который произведет и поставит организации несколько видов оборудования для нефтедобычи. Применение оборудования позволит компании повысить отдачу нефти при добыче и сократить издержки, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«ООО “МНКТ” и Тольяттинский государственный университет договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Мы предложили ООО “МНКТ” разработать для них ультразвуковые аппараты, которые позволяют повысить дебит скважин — отдачу нефти», — сообщили в вузе.
Как пояснили в ТГУ, использование ультразвука в нефтедобыче позволяет разрушать песчаные пробки и смоло-парафиновые отложения в структуре пластов, а также уменьшает вязкость нефти, что облегчает ее движение к скважине. Кроме того, тольяттинские ученые представили нефтедобытчикам из Казани разработанный ими трехканальный ультразвуковой расходомер. Прибор предназначен для измерения объема жидкости или газа, которые проходят через определенное сечение трубопровода за единицу времени. По словам проректора по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергея Петерайтиса, на рынке существует двухканальный расходомер, но ученые вуза намерены его улучшить, повысив точность измерений и устойчивость к помехам.
Тольяттинский университет также представил партнерам разработанный в вузе обратный клапан для промывания скважины без дорогостоящего подъема оборудования с глубины, которая может достигать нескольких километров. Как пояснил руководитель проекта ТГУ Александр Крит, аналогов разработки не существует, внедрение такого клапана создаст экономию около 10 млн руб. ТГУ готов выполнять для партнера сервисное обслуживание глубинных насосов и другого нефтепромыслового оборудования, диагностику, стендовые испытания и ремонт в условиях аккредитованных лабораторий. Партнерство также возможно по направлениям сейсморазведочных исследований и разработки импульсных источников для разведки и мониторинга продуктивных пластов, проведения технической экспертизы и лабораторных испытаний материалов и топлива, проведения 3D-диагностики коррозионного состояния оборудования.
Генеральный директор ООО «МНКТ» Тимур Шаймиев подчеркнул важность технологического обмена, который позволит партнерам двигаться вперед, при этом снижая издержки. Руководство компании заинтересовано также в студентах ТГУ, которым предложили пройти производственную практику на предприятии.
ООО «МНКТ» с 2001 года работает в сфере добычи нефти и газа на территории Татарстана. Компания обладает более чем 400 скважинами и ежегодно реализует более 450 тыс. тонн нефти, следует из данных официального сайта.