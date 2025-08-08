В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся по новым правилам

В Волгограде за данный проступок будет действовать ещё более серьёзное наказание: для рядовых граждан — до 5 тыс. руб., должностных лиц — до 50 тыс. руб., юрлиц — до 300 тыс. руб. При автоматизированной фиксации до 4 тыс. руб для граждан и до 150 тыс. руб для юрлиц.