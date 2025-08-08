Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный газ выделяется из заброшенных шахт в Ростовской области

В Ростовской области ликвидируемые шахты угрожают людям и природе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области около 95% затопленных ликвидированных шахт Восточного Донбасса выделяют рудничные газы. Об этом говорится в «Экологическом вестнике Дона» минприроды региона.

В 2024 году зафиксировали случаи выхода газа с опасными концентрациями углекислого газа и низким содержанием кислорода. Такая ситуация наблюдалась на территории горных отводов одиннадцати шахт. Выделений метана при этом не наблюдалось.

— Вредные концентрации рудничного газа в воздушной среде постоянно наблюдаются в жилом.

секторе на подработанных горными работами территориях городов: Шахты, Новошахтинск, Донецк, хутор Тацин Белокалитвинского района, — говорится в опубликованном исследовании.

Кроме этого, на ликвидируемых объектах возможны провалы грунта, подтопление и загрязнение подземных вод. Негативное влияние также может оказывать минеральная пыль с отвалов, разносимая ветром.

Добавим, ликвидация шахт сейчас ведется в пяти угольных районах: Шахтинском, Новошахтинском, Шолоховском, Гуковском и Донецком. Специалисты следят за состоянием 47 бывших угледобывающих предприятий и двух участков горных отводов. Общая площадь горных отводов этих территорий — 89,4 тысячи га.

Также в «Экологическом вестнике Дона» рассказали о веществах, воздух в Ростове-на-Дону.

Подпишись на нас в Telegram.