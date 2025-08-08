Опасный газ выделяется из заброшенных шахт в Ростовской области

В Ростовской области около 95% затопленных ликвидированных шахт Восточного Донбасса выделяют рудничные газы. Об этом говорится в «Экологическом вестнике Дона» минприроды региона.
В 2024 году зафиксировали случаи выхода газа с опасными концентрациями углекислого газа и низким содержанием кислорода. Такая ситуация наблюдалась на территории горных отводов одиннадцати шахт. Выделений метана при этом не наблюдалось.
— Вредные концентрации рудничного газа в воздушной среде постоянно наблюдаются в жилом.
секторе на подработанных горными работами территориях городов: Шахты, Новошахтинск, Донецк, хутор Тацин Белокалитвинского района, — говорится в опубликованном исследовании.
Кроме этого, на ликвидируемых объектах возможны провалы грунта, подтопление и загрязнение подземных вод. Негативное влияние также может оказывать минеральная пыль с отвалов, разносимая ветром.
Добавим, ликвидация шахт сейчас ведется в пяти угольных районах: Шахтинском, Новошахтинском, Шолоховском, Гуковском и Донецком. Специалисты следят за состоянием 47 бывших угледобывающих предприятий и двух участков горных отводов. Общая площадь горных отводов этих территорий — 89,4 тысячи га.
