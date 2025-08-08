Тарас Бурлак: «Крылья Советов» могут взять реванш у «Акрона» в этом сезоне

Бывший защитник самарского клуба поделился своим мнением о соперничестве двух команд из 63-го региона.
Тарас Бурлак был в составе «зелено-бело-синих» с 2015-го по 2016 год (по договору аренды с казанским «Рубином»), а также с 2018-го по 2020-й. В форме «КС» провел 90 матчей. Забил шесть голов и оформил четыре ассиста.
В нынешнем сезоне бывший клуб Бурлака встречался с «молодыми и звонкими» в первом туре. Разошлись ничьей — 1:1 (6+). А в минувшем розыгрыше РПЛ обе игры остались за «красно-черными».
«Вполне могут взять реванш у тольяттинцев. Тем более, следующий матч дерби будет в последнем туре. От этого еще интереснее. Конечно, напрашиваются аналогии с соперничеством “Краснодара” и “Кубани”. Но назвать именно противостоянием не могу. Все-таки у “КС” большая история. Да и у “Акрона” еще не так много болельщиков», — подчеркнул экс-защитник «зелено-бело-синих».
Добавил: в Самаре, прежде всего, один клуб — «Крылья Советов». Но считает, что «красно-черные» могут набрать больше фанатов, если будут показывать хорошие результаты в чемпионате.
«“Акрон” все равно хоть и играет в Самаре, но это больше про Жигулевск и Тольятти, немного другое. А в этом городе всегда есть “Крылья”, их безумно любят», — объяснил Тарас Бурлак.
Также недавно стало известно, что «молодые и звонкие» планируют построить свой стадион в Тольятти. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что он появится до 2030 года. Обещал помочь со строительством. Экс-игрок «КС» уверен: «красно-черным» подойдет арена вместимостью примерно в 10 тыс. человек.
«Например, как у воронежского “Факела”. Пусть лучше такой будет заполнен, чем полупустой на 40−50 тыс. зрителей», — сказал Бурлак журналисту «МК в Самаре».
Ранее гендиректор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что команде нужен стадион вместимостью в 15−20 тысяч человек.
