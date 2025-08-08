Ричмонд
Академик РАН Эпов: добыча метана с дна океана будет невозможна ближайшие 40−50 лет

Газовые гидраты встречаются на дне морей и океанов, но они способны существовать лишь в условиях определенных температуры и давления, напомнил научный руководитель.

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Добыча метана с океанского дна вряд ли станет возможной и рентабельной в ближайшие 40−50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН со ссылкой на научного руководителя академика Михаила Эпова.

Ранее Китайская академия наук сообщила, что специалисты Института глубоководных исследований изучили дно в районе Курило-Камчатского и Алеутского желобов на северо-западе Тихого океана. На глубине свыше 9,5 километра они обнаружили экосистему, где составляющие ее организмы непрерывно перерабатывают углекислый газ, образующийся из оседающих остатков живых существ, в метан. В результате на дне образовались большие запасы метана в форме «горючего льда» — газовых гидратов.

«Газовые гидраты встречаются на дне морей и океанов, но они способны существовать лишь в условиях определенных температуры и давления. Когда их начинают поднимать, они быстро тают, газ из них улетучивается. На сегодня нет ни одной страны, где существовали бы применяющиеся на постоянной основе технологии для стабилизации и извлечения таких гидратов», — цитирует пресс-служба академика.

По словам Эпова, пока добывать метан со дна морей и океанов очень сложно и нерентабельно. Это касается и гидратов, и газа, растворенного в воде: чтобы поднять океанскую воду, насыщенную метаном, с глубины нескольких километров, потребуются гигантские мощные насосы, которые смогут окупить себя спустя несколько десятилетий. Острой необходимости добывать метан со дна океана на сегодня нет, напомнил эксперт. У человечества есть куда более дешевый, эффективный и хорошо освоенный способ — выделять метан из природного газа, запасов которого хватит на долгие годы.