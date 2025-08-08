Академик РАН Эпов: добыча метана с дна океана будет невозможна ближайшие 40−50 лет

По словам Эпова, пока добывать метан со дна морей и океанов очень сложно и нерентабельно. Это касается и гидратов, и газа, растворенного в воде: чтобы поднять океанскую воду, насыщенную метаном, с глубины нескольких километров, потребуются гигантские мощные насосы, которые смогут окупить себя спустя несколько десятилетий. Острой необходимости добывать метан со дна океана на сегодня нет, напомнил эксперт. У человечества есть куда более дешевый, эффективный и хорошо освоенный способ — выделять метан из природного газа, запасов которого хватит на долгие годы.