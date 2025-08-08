Ричмонд
Питьевую воду с вирусами и бактериями обнаружили в Нижегородской области

Нарушения нашли в 34 образцах.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверила 278 проб воды за полгода. В 34 образцах питьевой воды обнаружены бактерии и вирусы, сообщили в пресс-службе лаборатории.

Всего было исследовано 200 образцов питьевой воды. Помимо этого, специалисты взяли 69 проб из озер, рек и родников, а также 9 проб — из сточных вод.

Исследование показало, что в 20 образцах воды из рек и озер был превышен допустимый уровень микробиологических загрязнений. Также проверка сточных вод выявила в одной пробе сальмонеллы.

По словам экспертов, патогенные микроорганизмы попадают в воду через отходы животноводства, из-за несанкционированных сбросов канализации, через стоки с полей.