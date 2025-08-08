Ричмонд
Маленький омич с редчайшим заболеванием встретился с легендой мирового хоккея Овечкиным

Пораженный неизлечимой болезнью, Леша Дзекун побывал в столице и пообщался со своим кумиром.

Источник: РЕН-ТВ

Редчайший синдром — болезнь Ульриха — не сломил волю к жизни омича Алексея Дзекуна. Мальчик активно занимается спортом и даже съездил в Москву на встречу со своим кумиром — легендарным хоккеистом Александром Овечкиным. Об встрече омича с великим хоккеистом рассказал телеканал РЕН ТВ.

Проблема со здоровьем началась у Алексея в 5 лет. Он стал единственным в Омске человеком с неизлечимой болезнью Ульриха, парализующей человеческие возможности движений. К слову, во всей России только 400 человек живут с этим страшным синдромом. Но Алексей не сдался жестокой судьбе и ведет активный образ жизни — играет в следж-хоккей и делает успехи в киберспорте.

История волевого парнишки из Омска поразила звезду российского и канадского хоккея Александра Овечкина. Находясь в отпуске на родине, прославленный хоккеист пригласил Алексея в Москву, где очень тепло пообщался со своим преданным болельщиком.

«Надеюсь, что мы принесли радость, принесли чувство того, что нужно заниматься, несмотря ни на что. И спасибо всем, кто это организовал», — поделился Алексей.

А на вопрос о своих чувствах после встречи со своим кумиром, сильный духом омич ответил, что это было значительно больше, чем он себе представлял.