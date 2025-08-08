Маленький омич с редчайшим заболеванием встретился с легендой мирового хоккея Овечкиным

Проблема со здоровьем началась у Алексея в 5 лет. Он стал единственным в Омске человеком с неизлечимой болезнью Ульриха, парализующей человеческие возможности движений. К слову, во всей России только 400 человек живут с этим страшным синдромом. Но Алексей не сдался жестокой судьбе и ведет активный образ жизни — играет в следж-хоккей и делает успехи в киберспорте.