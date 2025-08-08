В Омской области резко выросли цены на рытьё могил

Об этом сообщили в Омскстате, опубликовав данные за середину 2025 года.
Больше всего подорожало рытьё могил — стоимость этой услуги выросла на 66,1% по сравнению с декабрем 2024 года.
Существенный рост цен также отмечен на проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда — +47,3%, удаление зуба под местной анестезией — +30,8%, лечение в санаториях — +24,8%.
Посещение музеев и выставок стало дороже на 24,7%, проживание в хостелах — на 16%, занятия на курсах профессионального обучения — на 15,9%, а абонентская плата за интернет выросла на 9,8%.
Есть и небольшое снижение — дополнительные занятия для детей дошкольного возраста подешевели примерно на 1%.