В Уфе на Шакшинском мосту оставят для движения одну полосу

На объекте продолжается ремонт.

Источник: Башинформ

С сегодняшнего дня до 1 октября вновь вводятся ограничения на Шакшинском мосту — в связи с работами на объекте, пояснили в минтрансе Башкирии.

Движение организуется реверсивное по одной полосе — с переключением в разные направления. Водителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Шакшинский мост после давно необходимой реконструкции был открыт под новый 2025 год. В ходе работ объект приходилось несколько раз перекрывать полностью, что создавало большие трудности для жителей и высокую нагрузку на пригородные электрички.