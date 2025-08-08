В Уфе на Шакшинском мосту оставят для движения одну полосу

С сегодняшнего дня до 1 октября вновь вводятся ограничения на Шакшинском мосту — в связи с работами на объекте, пояснили в минтрансе Башкирии.
Движение организуется реверсивное по одной полосе — с переключением в разные направления. Водителей просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
Шакшинский мост после давно необходимой реконструкции был открыт под новый 2025 год. В ходе работ объект приходилось несколько раз перекрывать полностью, что создавало большие трудности для жителей и высокую нагрузку на пригородные электрички.