Девять беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью

Информацию по сбитым БПЛА в Ростовской области уточнили в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 августа в Ростовской области уничтожили девять беспилотников. Об этом информируют в Минобороны России.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — говорится в телеграм-канале военного ведомства.

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушную атаку этой ночью отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. При этом в городе Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет.

