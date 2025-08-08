Девять беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью

В ночь на 8 августа в Ростовской области уничтожили девять беспилотников. Об этом информируют в Минобороны России.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — говорится в телеграм-канале военного ведомства.
По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушную атаку этой ночью отразили в Миллеровском и Чертковском районах Дона. При этом в городе Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет.
