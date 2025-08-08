В Самарском музее открылась выставка графики и живописи Георгия Кикина «Путник»: фото

7
7 августа в Самарском художественном музее открылась выставка «Путник» (0+), посвящённая графическому наследию Георгия Кикина. В экспозиции представлены работы 1960-х — начала 2000-х годов в техниках гуаши, угля, литографии и авторской техники, созданные по мотивам путешествий художника, главным образом по Русскому Северу и рекам Волги.
Выставка продлится до 14 сентября. Адрес: ул. Куйбышева, 92.
