В Самарском музее открылась выставка графики и живописи Георгия Кикина «Путник»: фото

В Самарском художественном музее открылась выставка «Путник» графика Георгия Кикина.

7

7 августа в Самарском художественном музее открылась выставка «Путник» (0+), посвящённая графическому наследию Георгия Кикина. В экспозиции представлены работы 1960-х — начала 2000-х годов в техниках гуаши, угля, литографии и авторской техники, созданные по мотивам путешествий художника, главным образом по Русскому Северу и рекам Волги.

Выставка продлится до 14 сентября. Адрес: ул. Куйбышева, 92.

