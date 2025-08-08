Юг задыхается от жары, север тонет в дождях — прогноз погоды на 9−11 августа

В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града.