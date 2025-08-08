Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юг задыхается от жары, север тонет в дождях — прогноз погоды на 9−11 августа

Прогноз погоды по Казахстану на 9—11 августа 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: unsplash

В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града.

Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.

В южных регионах сохраняется сильная жара до 36−41 градусов, на юго-востоке до 32−39 градусов. На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12−23 тепла, днем до 25−37 тепла. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температур.