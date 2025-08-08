В Самарском художественном музее открылась выставка «Путник» Георгия Кикина

7 августа в Самарском художественном музее состоялось открытие выставки «Путник» (0+), посвящённой графическому наследию Георгия Кикина — живописца, графика и фотографа, чьё творчество охватывает более полувека.
Экспозиция представляет работы, выполненные в период с 1960-х до начала 2000-х годов в технике гуаши, угля, литографии и авторской техники. Основой для творчества художника стали многочисленные путешествия по России, особенно по Русскому Северу и рекам Волги, где он запечатлел уникальную природу, архитектуру и атмосферу суровых северных ландшафтов.
Георгий Кикин, начиная с молодости, много путешествовал на своей лодке, зарисовывая виды и запечатлевая дух мест, которые посещал. В 1960—1970-х годах он совершал плавания по рекам от Ярославля до Нижнего Новгорода, а позже — по Белому морю, включая Соловецкие острова. В 1990-х художник переосмысливал северные мотивы, создавая философские работы, отражающие борьбу духа и силы, свободы и несвободы.
Выставка продлится до 14 сентября. Адрес: ул. Куйбышева, 92.
