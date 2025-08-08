В Самарском художественном музее открылась выставка «Путник» Георгия Кикина

Георгий Кикин, начиная с молодости, много путешествовал на своей лодке, зарисовывая виды и запечатлевая дух мест, которые посещал. В 1960—1970-х годах он совершал плавания по рекам от Ярославля до Нижнего Новгорода, а позже — по Белому морю, включая Соловецкие острова. В 1990-х художник переосмысливал северные мотивы, создавая философские работы, отражающие борьбу духа и силы, свободы и несвободы.