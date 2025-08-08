Политолог рассказал, какие изменения ждут украинских беженцев на Западе

«Мы уже видим отчетливую тенденцию к сокращению помощи. В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — рассказал политолог.
Асафов отметил, что недовольство местных жителей находит отражение и в электоральных процессах. И политики, стремящиеся к победе на выборах, вынуждены учитывать этот фактор.
Эксперт также отметил, что приток беженцев влияет на рост преступности и в западных странах понимают это. Есть и более сложные ситуации. Например, некоторые переселенцы получают жилье и пособие в ФРГ, а сами проживают в Польше. Такие злоупотребления приведут к сокращению поддержки украинских беженцев. Как подчеркнул политолог, тех, кто не интегрировался и не получил гражданства, ждет ужесточение условий. Власти постепенно свернут для них специальные программы поддержки.
Как ранее сообщала французская Le Figaro, украинские беженцы уже столкнулись с заметным изменением отношения к ним со стороны польского населения. Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков отметил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, перемены станут настоящим потрясением.