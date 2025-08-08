Политолог рассказал, какие изменения ждут украинских беженцев на Западе

Эксперт также отметил, что приток беженцев влияет на рост преступности и в западных странах понимают это. Есть и более сложные ситуации. Например, некоторые переселенцы получают жилье и пособие в ФРГ, а сами проживают в Польше. Такие злоупотребления приведут к сокращению поддержки украинских беженцев. Как подчеркнул политолог, тех, кто не интегрировался и не получил гражданства, ждет ужесточение условий. Власти постепенно свернут для них специальные программы поддержки.