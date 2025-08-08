В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка

В пояснительной записке автор законопроекта напомнил, что размер маткапитала ежегодно пересматривают исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. Он отметил, что, по имеющимся данным, 7,9 миллиона семей, получивших выплаты, направили их на улучшение жилищных условий. С учетом роста стоимости жилья с 2022 года и реального уровня инфляции необходимо установить с 1 февраля 2026 года более высокий размер маткапитала, считает депутат.