Мэр Омска Шелест ненадолго стал водителем омского электробуса

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в новом диспетчерском пункте на Левобережье, где познакомился с таким видом пассажирского транспорта, как электробус. Машину привезли в город для тестирования до декабря текущего года. Об этом глава города рассказал в своём телеграм-канале.