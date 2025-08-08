Мэр Омска Шелест ненадолго стал водителем омского электробуса

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в новом диспетчерском пункте на Левобережье, где познакомился с таким видом пассажирского транспорта, как электробус. Машину привезли в город для тестирования до декабря текущего года. Об этом глава города рассказал в своём телеграм-канале.
Мэр лично проехался за рулём этого современного транспорта и оценил его характеристики. Электробус способен проезжать до 240 километров без подзарядки. Стоимость одного такого аппарата составляет 43 миллиона рублей, и он был изготовлен в Вологде, на заводе АО «Транс-Альфа».
«Что могу сказать, техника удобная: низкопольный салон, удобная аппарель для маломобильных категорий пассажиров, плавный, бесшумный ход», — отметил глава города.
Мэр отметил, что будет интересно проверить, как электробус покажет себя в зимний период. Если результаты окажутся положительными, в будущем планируется обсуждение с производителем вариантов приобретения подобных транспортных средств для города.