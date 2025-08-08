«Нам очень нужно»: Лукашенко напомнил о задаче освоить производство техники для АПК

Лукашенко потребовал освоить производство техники для сельского хозяйства. Об этом сообщает БелТА.
О поставленной ранее задаче освоить собственное производство техники для агропромышленного комплекса президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил во время посещения в пятницу, 8 августа, агрокомбината «Озерицкий-Агро», расположенного в Смолевичском районе.
В частности, была обозначена задача по созданию собственных, белорусских аналогов автоматического пресса и робота для доения коров, которые по своим характеристикам не должны уступать зарубежным образцам.
«Мы должны свое делать. Это нам очень нужно», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ранее ставил аналогичные задачи перед Виктором Каранкевичем при его назначении на должность вице-премьера.
