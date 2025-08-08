Омский министр позвала жителей города бесплатно почистить берег реки Омь

«Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие во Всероссийской акции “Вода России”, которая пройдет на берегу реки Омь уже завтра! Мы решили не ограничиваться уборкой береговой линии и подготовили для жителей нашего города насыщенную экопрограмму. На площадке также будет работать экомобиль регионального оператора “Магнит” по приему вторсырья, куда вы сможете сдать накопленные или собранные вторичные ресурсы и получить денежное вознаграждение», — говорится в сообщении министра.