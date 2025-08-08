Омский министр позвала жителей города бесплатно почистить берег реки Омь

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина пригласила омичей 9 августа принять участие в благотворительной акции по сбору мусора на берегу реки Оми. Приглашение появилось сегодня, 8 августа, в личном телеграм-канале омской чиновницы.
«Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие во Всероссийской акции “Вода России”, которая пройдет на берегу реки Омь уже завтра! Мы решили не ограничиваться уборкой береговой линии и подготовили для жителей нашего города насыщенную экопрограмму. На площадке также будет работать экомобиль регионального оператора “Магнит” по приему вторсырья, куда вы сможете сдать накопленные или собранные вторичные ресурсы и получить денежное вознаграждение», — говорится в сообщении министра.
Акция запланирована к проведению 9 августа на берегу реки Омь, около торгового центра «Триумф» (ул. Березовского, 19/2). Сбор участников акции запланирован с 10:00 часов.