Омский министр позвала жителей города бесплатно почистить берег реки Омь

Главный начальник в области природных ресурсов и экологии региона посулила насыщенную программу мероприятия и даже денежное вознаграждение.

Источник: Комсомольская правда

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина пригласила омичей 9 августа принять участие в благотворительной акции по сбору мусора на берегу реки Оми. Приглашение появилось сегодня, 8 августа, в личном телеграм-канале омской чиновницы.

«Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие во Всероссийской акции “Вода России”, которая пройдет на берегу реки Омь уже завтра! Мы решили не ограничиваться уборкой береговой линии и подготовили для жителей нашего города насыщенную экопрограмму. На площадке также будет работать экомобиль регионального оператора “Магнит” по приему вторсырья, куда вы сможете сдать накопленные или собранные вторичные ресурсы и получить денежное вознаграждение», — говорится в сообщении министра.

Акция запланирована к проведению 9 августа на берегу реки Омь, около торгового центра «Триумф» (ул. Березовского, 19/2). Сбор участников акции запланирован с 10:00 часов.