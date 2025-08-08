Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабаев прокомментировал возможное возвращение Ткачёва в омский «Авангард»

Владимир Бабаев прокомментировал возможное возвращение Владимира Ткачёва в омский «Авангард».

Источник: БЕЛТА

Владимир Бабаев прокомментировал возможное возвращение Владимира Ткачёва в омский «Авангард». Его слова прозвучали после заявления генерального менеджера клуба Алексея Сопина о том, что двери команды для нападающего остаются открытыми. По словам Бабаева, если Ткачёв примет решение вернуться, препятствий этому не будет.

«Если Ткачёву нужна будет дверь, он сам себе ногой откроет дверь в “Авангард”, когда ему это будет нужно. И никто омское руководство в такой ситуации спрашивать не будет», — отметил он.

В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. По одной из версий, это произошло из-за нежелания тренера работать с форвардом.

Бабаев подчеркнул, что Омск является родным городом Ткачёва, и при желании он всегда сможет туда вернуться. Он также отметил, что ни город, ни болельщики не имеют отношения к причинам расставания.