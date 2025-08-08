Международный день кошек: каких пушистиков держат дома знаменитости

Не забудьте поздравить своего усатого-полосатого. Ведь 8 августа весь мир отметит Международный день кошек.
Примерно 9500 лет — столько живет кошка с человеком. Как же приручали кошек? Скорее, это был процесс взаимного приспособления. С развитием земледелия люди стали запасать зерно, которое привлекало грызунов. Дикие кошки, в свою очередь, приходили охотиться на этих вредителей. Люди быстро оценили пользу таких соседей и стали терпимее к их присутствию, возможно, подкармливая. Постепенно менее пугливые особи оставались рядом с поселениями, давая начало поколениям, все более толерантным к человеку.
В Древнем Египте, например, кошек боготворили, чуть позже увековечивали в художественной литературе. Вспомните хотя бы знаменитого кота Бегемота! А сегодня им ставят памятники и… оставляют баснословные наследства! Например, в 2011 году итальянский ученый Джакомо Паганини оставил своей кошке Драгане около 10 миллионов евро! А пожарный из США в 2018 году завещал около 300 тысяч долларов своей кошке Голди.
Кот Ларри: при правительстве.
«Самостоятельная личность» и сотрудник офиса премьер-министра Великобритании. Ларри попал на Даунинг-стрит из приюта для животных. Теперь он помогает бороться с крысами и мышами, которых в старинной резиденции не счесть.
Андрей Григорьев-Аполлонов: уличный красавец.
Его кот Майс — простой, но очень красивый «дворянин», который прибился к семье певца, когда те были под Вологдой. Андрей в разных интервью рассказывает, что кот чрезвычайно умный и не терпит закрытых дверей: он сам научился их открывать.
Алена Водонаева: почти Бегемот.
Воспитывает мейн-куна Эскобара. Рассказывает, что у него очень своеобразный характер. Водонаева уверяет, что когда к ней в гости приходит отец или брат, кота это бесит, поскольку на «его» территории должен быть только один мужчина — он.
Николай Басков: 100 тысяч рублей.
По некоторым данным, певец приобрел чудесного котенка за 100 тысяч рублей для своей мамы, но… проведя с ним несколько дней, не смог с ним расстаться. Питомицу он назвал Шанель и создал для нее буквально царские условия.
Сергей Шнуров: семь хвостов.
После расставания с очередной женой певец не одинок! «Шесть кошек и один кот. Я недавно его завел и занимаюсь его воспитанием… Кошки — это еще и куча денег. Они абы что не едят, питание для них дорого, а их туалет еще дороже. Вот и приходится выпускать альбомы», — поделился он в одном из интервью.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Искра, доцент кафедры психологии личности:
— Когда мы гладим кошку, ее тепло и шерсть действуют как естественный антистресс. Температура тела животного близка к температуре грелки или материнских объятий, что вызывает у нас чувство комфорта и безопасности. Этот механизм напоминает нам ранний детский опыт, когда контакт с матерью снижал у нас всяческую тревожность.
ВЫБИРАЕМ ХВОСТАТОГО ПО ХАРАКТЕРУ.
Психологи уверены, что каждая кошка — личность! «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой узнала, как подобрать подходящего себе питомца.
Спокойным, домоседам, интровертам, ценителям тишины.
Подходят: персидские, экзотические короткошерстные, британские короткошерстные, рэгдоллы, шотландские вислоухие, невские маскарадные, спокойные беспородные кошки.
Почему: эти кошки ценят покой, стабильность и предсказуемость. Они больше склонны к нежному мурчанию на коленях, чем к безумным гонкам по квартире.
Активным, энергичным, любознательным людям.
Подходят: абиссинские, бенгальские, сиамские, ориентальные кошки, некоторые виды мейн-кунов, активные «дворяне».
Почему: эти породы (и многие активные беспородные) обладают высоким уровнем энергии, игривостью и интеллектом. Они будут с удовольствием участвовать в ваших активностях.
Нежным, эмпатичным, «заботливым» натурам.
Подходят: рэгдоллы, сфинксы (донские, канадские), некоторые сиамы/ориенталы (очень привязчивы), мейн-куны (ласковые гиганты), бирманские, русские голубые. Также многие беспородные кошки-компаньоны.
Почему: эти кошки часто очень ориентированы на человека, физический контакт и эмоциональную связь. Они любят быть рядом, «лечить» своим мурчанием, чувствуют настроение хозяина.
Семьям с детьми.
Подходят породы с устойчивой психикой, терпеливые, добродушные: мейн-куны, рэгдоллы, бирманские, британские, некоторые абиссинцы. Идеальный вариант — правильно социализированный котенок или взрослая кошка с проверенным добрым нравом из приюта.
Почему: важна толерантность к возможному неосторожному обращению, громким звукам. Эти породы менее склонны к агрессии, когда их тискают.
Ценящим порядок людям.
Подходят короткошерстные или бесшерстные породы с минимальной линькой: сфинксы, корниш-рексы, девон-рексы, бурманские, русские голубые.
Почему: меньше шерсти на мебели и одежде — меньше стресса для чистюли. Хотя сфинксы требуют особого ухода за кожей (регулярное протирание), они не линяют вообще.