Знаменитый бельгийский «Андерлехт» испугался играть в Тирасполе: Матч еврокубков «Шериф» проведет в Кишиневе на стадионе «Зимбру»

Официальное подтверждение от УЕФА ожидается в пятницу, 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает бельгийская пресса, «Андерлехт» добился переноса ответного матча третьего раунда Лиги конференций против «Шерифа» из Тирасполя в Кишинёв, сообщает «Молдавский футбол».

Решение принято из-за того, что Тирасполь находится в зоне повышенного риска из-за войны в Украине.

На протяжении последних дней бельгийский клуб настаивал на переносе встречи, ссылаясь на рекомендации Министерства иностранных дел. И вот, менее чем за неделю до игры, ситуация прояснилась: матч пройдёт на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00.

Первую игру в Бельгии тираспольчане проиграли со счетом 0:3.

Официальное подтверждение от УЕФА ожидается сегодня, 8 августа.

На официальном сайте организации по-прежнему местом проведения игры указан Тирасполь.

