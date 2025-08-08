Знаменитый бельгийский «Андерлехт» испугался играть в Тирасполе: Матч еврокубков «Шериф» проведет в Кишиневе на стадионе «Зимбру»

Как сообщает бельгийская пресса, «Андерлехт» добился переноса ответного матча третьего раунда Лиги конференций против «Шерифа» из Тирасполя в Кишинёв, сообщает «Молдавский футбол».
Решение принято из-за того, что Тирасполь находится в зоне повышенного риска из-за войны в Украине.
На протяжении последних дней бельгийский клуб настаивал на переносе встречи, ссылаясь на рекомендации Министерства иностранных дел. И вот, менее чем за неделю до игры, ситуация прояснилась: матч пройдёт на стадионе «Зимбру». Начало — в 20:00.
Первую игру в Бельгии тираспольчане проиграли со счетом 0:3.
Официальное подтверждение от УЕФА ожидается сегодня, 8 августа.
На официальном сайте организации по-прежнему местом проведения игры указан Тирасполь.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).