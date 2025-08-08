Ричмонд
На 69-м году жизни умерла профессор воронежского вуза

Елена Лучина работала на кафедре истории музыки ВГИИ.

Источник: с сайта ВГИИ

В Москве на 69-м году жизни умерла профессор кафедры истории музыки ВГИИ Елена Лучина. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Уроженка немецкого Хемница после окончания нашего института искусств училась в Гнесинском институте. Вернувшись в Воронеж, дочь академика Игоря Лучина работала в ВГИИ.

— Сфера ее научных интересов варьировалась от эпохи Ренессанса до ХХ века, от барочной оперы до истории современного театра, от Алессандро Скарлати до Бриттена, — вспоминают коллеги Елены Лучиной.

Елена Игоревна служила музыке всю свою жизнь. В ее трудовой книжке была только одна запись приема на работу.