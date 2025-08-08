Почти треть россиян тренируется во время рабочего дня

Для занятий физкультурой сотрудники нередко выбирают именно рабочее время: половина опрошенных делает это как минимум раз в неделю, 41% — два-три раза, а один из десяти — более трех. При этом четыре процента тренируются регулярно, 30% никогда не пробовали, а каждый третий признался, что делает это редко.