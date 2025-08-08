Почти треть россиян тренируется во время рабочего дня

29% жителей крупных городов России включают спорт в рабочий график. Исследование провели аналитики сервисов Wowfit и «Зарплата.ру» и опубликовали в издании «Москва 24» после опроса 2200 россиян от 25 до 55 лет.
Для занятий физкультурой сотрудники нередко выбирают именно рабочее время: половина опрошенных делает это как минимум раз в неделю, 41% — два-три раза, а один из десяти — более трех. При этом четыре процента тренируются регулярно, 30% никогда не пробовали, а каждый третий признался, что делает это редко.
Пользу таких перерывов признают 84% тех, кто хотя бы раз пробовал тренироваться в разгар дня. Среди положительных эффектов — улучшение настроения (73%), снижение напряжения в спине и суставах (61%), уменьшение уровня стресса (50%) и рост мотивации (25%).
Несмотря на это, для большинства комфортнее заниматься спортом в другое время. Так, 58% выбирают вечерние тренировки, 25% предпочитают утро, а 11% — упражнения перед сном.