Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти треть россиян тренируется во время рабочего дня

Чаще всего такие тренировки занимают не более 40 минут. Об этом рассказали 64% участников исследования. Около четверти тратят на спорт в офисе 40−60 минут, а каждый десятый проводит за упражнениями свыше часа.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Парень с хвостиком в белой кофте и черных шортах делает упражнение с гирей
Источник: Freepik

29% жителей крупных городов России включают спорт в рабочий график. Исследование провели аналитики сервисов Wowfit и «Зарплата.ру» и опубликовали в издании «Москва 24» после опроса 2200 россиян от 25 до 55 лет.

Для занятий физкультурой сотрудники нередко выбирают именно рабочее время: половина опрошенных делает это как минимум раз в неделю, 41% — два-три раза, а один из десяти — более трех. При этом четыре процента тренируются регулярно, 30% никогда не пробовали, а каждый третий признался, что делает это редко.

55% не скрывают тренировки от коллег и руководства. Более трети уверены, что начальство оценит спортивную активность, если она не мешает выполнению обязанностей, однако 23% опасаются, что им могут сделать замечание.

Пользу таких перерывов признают 84% тех, кто хотя бы раз пробовал тренироваться в разгар дня. Среди положительных эффектов — улучшение настроения (73%), снижение напряжения в спине и суставах (61%), уменьшение уровня стресса (50%) и рост мотивации (25%).

Несмотря на это, для большинства комфортнее заниматься спортом в другое время. Так, 58% выбирают вечерние тренировки, 25% предпочитают утро, а 11% — упражнения перед сном.