Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 460 кг рыбной продукции изъяли из оборота в Ростовской области в 2025 году

На Дону выявили 22 партии потенциально опасных рыбы и морепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

За шесть месяцев 2025 года в Ростовской области проверили 783 пробы рыбы и морепродуктов. Часть товара не соответствовала нормам, поэтому его изъяли из оборота, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

Проверки проводились на всех этапах: от производства до прилавка. Специалисты исследовали 428 проб на микробиологию, 139 — на санитарно-химические показатели и 216 — на качество.

Оказалось, что 2,3% проб не прошли проверку по микробиологическим нормативам, 7,8% — по физико-химическим. Эти показатели оказались в пределах средних многолетних значений. По санитарно-химическим показателям нарушений не нашли.

Из торгового оборота изъяли 22 партии рыбы и морепродуктов общим весом 460,3 кг.

Роспотребнадзор рекомендует жителям области не покупать рыбу в несанкционированных точках, избегать домашних солений и вяленой продукции. При покупке нужно проверять срок годности, целостность упаковки и документы о качестве.

Подпишись на нас в Telegram.