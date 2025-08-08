Более 460 кг рыбной продукции изъяли из оборота в Ростовской области в 2025 году

За шесть месяцев 2025 года в Ростовской области проверили 783 пробы рыбы и морепродуктов. Часть товара не соответствовала нормам, поэтому его изъяли из оборота, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
Проверки проводились на всех этапах: от производства до прилавка. Специалисты исследовали 428 проб на микробиологию, 139 — на санитарно-химические показатели и 216 — на качество.
Оказалось, что 2,3% проб не прошли проверку по микробиологическим нормативам, 7,8% — по физико-химическим. Эти показатели оказались в пределах средних многолетних значений. По санитарно-химическим показателям нарушений не нашли.
Из торгового оборота изъяли 22 партии рыбы и морепродуктов общим весом 460,3 кг.
Роспотребнадзор рекомендует жителям области не покупать рыбу в несанкционированных точках, избегать домашних солений и вяленой продукции. При покупке нужно проверять срок годности, целостность упаковки и документы о качестве.
Подпишись на нас в Telegram.