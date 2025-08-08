Нетрезвых водителей будут ловить в Новосибирске в выходные

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена серьёзная ответственность. При первом нарушении — штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечёт уже уголовную ответственность: штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет, а также запрет на вождение сроком до 3 лет.