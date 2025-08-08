«Топи за “Крылья”: ФК “Сочи” хотел купить капитана “КС” Александра Солдатенкова

Южане интересовались 28-летним защитником волжан и даже отправляли предложение, но «зелено-бело-синих» оно не устроило.
Александр Солдатенков присоединился к «Крыльям» летом 2020 года. Перебрался из московского «Чертаново». В его активе 158 матчей за самарцев с пятью голами и таким же числом ассистов. Шесть раз выходил за сборную.
В прошлом сезоне РПЛ сыграл в 23 встречах. Получил четыре «горчичника». В этом появлялся на поле трижды. Пока без результативных действий. Контракт рассчитан до лета 2026-го.
Телеграм-канал «Топи за “Крылья” пишет, что “Сочи” отправлял официальное предложение волжанам по Солдатенкову. Однако южане не смогли предложить и половину от отступных за капитана “зелено-бело-синих” (300 млн рублей).
Недавно экс-защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился своим мнением о соперничестве двух команд из 63-го региона в РПЛ.
