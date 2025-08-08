На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школу

— Наша совместная программа с РПЦ по восстановлению и сохранению исторического наследия выполняется четко в соответствии с графиками. Ярким подтверждением такой работы является обновленный храм на Мамаевом кургане, который засиял другими красками, по-настоящему стал воинским храмом, — отметил глава области. — Это место объединяет всех — все регионы, все национальности. К сожалению, здесь пока нет объекта, где можем провести какие-то встречи с детьми, с молодёжью. Сегодня окончательно принято решение, что мы создаем на территории Мамаева кургана воскресную школу — центр по патриотическому, нравственному, культурному, творческому наследию. В следующем году мы приступим к этой работе.