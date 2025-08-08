Ричмонд
Минниханов угостил короля Малайзии чак-чаком

Раис Татарстана Рустам Минниханов угостил верховного правителя Малайзии, султана Ибрагима Искандара чак-чаком. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

«Самый вкусный кадр — это дегустация чак-чака. Кажется, Королю Малайзии нравится», — написала она.

Напомним, в Казань прибыл верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Искандар. Он совершает свой первый официальный визит в Россию и, помимо Москвы, решил посетить и Казань.

