На теле алтайской мумии возрастом 2300 лет нашли татуировки

Исследование проводила международная команда под руководством археолога Джино Каспари.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Татуировки на теле мумии
Источник: Cambridge University Press

На теле женщины, жившей более 2300 лет назад в горах Алтая, археологи обнаружили татуировки с изображением сцен охоты, тигров, леопардов, мифического грифона и птиц, одна из которых напоминает петуха. Рисунки удалось рассмотреть только с помощью инфракрасной съемки: за века, проведенные во льду, кожа потемнела и сморщилась.

Анализ показал, что рисунки наносились вручную методом хендпоук: кожу прокалывали иглой, вводя натуральный пигмент из сажи, угля или золы. На правом предплечье линии были выполнены заметно точнее, чем на левом, что может говорить о работе разных мастеров или о том, что новые изображения появлялись в разное время жизни женщины.

Высокая точность линий и сложность некоторых деталей удивили ученых: такие татуировки стали бы серьезной задачей даже для современных мастеров. Для пазырыкцев рисунки на теле имели глубокое значение: животные мотивы в зверином стиле могли быть тотемами или оберегами, отражать верования и связь с природой.

Эта женщина принадлежала к пазырыкской культуре и была найдена в 1949 году в пятом пазырыкском кургане в Улаганском районе Республики Алтай. Ее захоронили вместе с мужчиной примерно того же возраста, оба умерли в возрасте около 50 лет. Археологи считают их вождем с супругой. Сейчас мумии хранятся в Эрмитаже.