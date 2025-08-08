На теле алтайской мумии возрастом 2300 лет нашли татуировки

Эта женщина принадлежала к пазырыкской культуре и была найдена в 1949 году в пятом пазырыкском кургане в Улаганском районе Республики Алтай. Ее захоронили вместе с мужчиной примерно того же возраста, оба умерли в возрасте около 50 лет. Археологи считают их вождем с супругой. Сейчас мумии хранятся в Эрмитаже.