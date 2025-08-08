Первый класс обошёлся новосибирцам в десятки тысяч рублей

Подготовка детей к школе в Новосибирске в 2025 году обходится родителям в разные суммы — от 10 тысяч рублей до десятков тысяч. Об этом сообщил портал Горсайт.
Так, на ярмарке у ТЦ «Сан Сити» тетради стоят от 10 до 50 рублей, альбомы — от 100, пеналы — от 200. Рюкзаки можно найти как за 500, так и за 7 тысяч рублей. Продавцы отмечают, что покупателей с каждым годом меньше: маркетплейсы вытесняют формат ярмарок. В интернете канцтовары часто продают оптом, а цены на рюкзаки начинаются от 340 рублей.
Форма для школьников на онлайн-площадках стоит: водолазка — от 360 рублей, юбка — от 460, брюки — от 700−800. На ярмарках цены выше: юбки — от 1000, брюки — от 1700 рублей.
Жительница Новосибирска Елена рассказала, что уже потратила около 60 тысяч рублей на подготовку дочери: 12 тысяч ушло на стол и шкаф, около 10 тысяч — на обувь, 20 тысяч — на форму, восемь тысяч — на канцтовары. Рюкзак семья планирует приобрести за 3−5 тысяч, поэтому общие расходы превысят 65 тысяч рублей.
Отец первоклассника Михаил отметил, что их семья пока не завершила сборы. Стол и шкаф обошлись в 8 тысяч, стул — в 6 тысяч, канцтовары выдадут на работе. По присланному прайсу, комплект формы обойдётся примерно в 12−14 тысяч рублей.