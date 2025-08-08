Первый класс обошёлся новосибирцам в десятки тысяч рублей

Так, на ярмарке у ТЦ «Сан Сити» тетради стоят от 10 до 50 рублей, альбомы — от 100, пеналы — от 200. Рюкзаки можно найти как за 500, так и за 7 тысяч рублей. Продавцы отмечают, что покупателей с каждым годом меньше: маркетплейсы вытесняют формат ярмарок. В интернете канцтовары часто продают оптом, а цены на рюкзаки начинаются от 340 рублей.