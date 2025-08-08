За полгода в Перми задержаны 20 расклейщиков объявлений

Рейды по выявлению незаконно размещенных объявлений в Перми проходят ежедневно. Как результат, с января по июнь Административно-техническая инспекция города при поддержке Росгвардии задержала два десятка расклейщиков рекламы. Все они привлечены к административной ответственности.
Так, в Мотовилихе нарушители попались на улице 1905 года, в Индустриальном районе — на Нефтяников, Чайковского и Мира. В Ленинском районе рекламу клеили на фасадах домов и опорах сетей на Монастырской и Максима Горького.
В мэрии напоминают, что штраф для граждан за подобную деятельность — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 100 тысяч.