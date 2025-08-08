В Омске появился новый троллейбусный маршрут с Левобережья до железнодорожного вокзала

О проведении тестового прогона троллейбуса по маршруту № 7 м с проездом по улице Крупской, сообщается сегодня, 8 августа, в телеграм-канале мэра Омска. Согласно опубликованной информации, троллейбусы выйдут на новый маршрут уже 11 августа.
«Начиная с понедельника, обновленная “семерка” пойдет по новому маршруту, тем самым, жители микрорайонов “Кузьминки” и “Тополиный” получат устойчивое транспортное сообщение с центральной частью города через Ленинградский мост», — говорится в телеграм-канале Сергея Шелеста.
Также, в сообщении приводятся технические и маршрутные характеристики подвижного состава: маршрут свяжет микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом; один троллейбус способен перевозить до 500 пассажиров в час; в будни на маршруте будет работать 10 единиц подвижного состава, в выходные и праздничные дни — 8.