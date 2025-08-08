В Омске появился новый троллейбусный маршрут с Левобережья до железнодорожного вокзала

Также, в сообщении приводятся технические и маршрутные характеристики подвижного состава: маршрут свяжет микрорайон Зеленая Река с железнодорожным вокзалом; один троллейбус способен перевозить до 500 пассажиров в час; в будни на маршруте будет работать 10 единиц подвижного состава, в выходные и праздничные дни — 8.