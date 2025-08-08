Эксперт Язев: болид над Иркутском был слишком маленьким, чтобы найти его следы

«Судя по видеозаписям, это камешек с характерным размером 10 сантиметров — чуть больше, чуть меньше. Более мелкие объекты сгорают выше, а он “добрался” до уровня 20−30 километров — как правило, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения. Видно, что объект дробился. Бессмысленно искать его в тайге: скорее всего, он не долетел до поверхности, превратившись в мельчайшую пыль, которая развеялась на огромной высоте над такой же огромной территорией», — отметил Язев в разговоре с ТАСС.