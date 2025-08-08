Ричмонд
В Красноярск едут легендарные байкеры клуба «Ночные волки»

В рамках мотомарша, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков, Красноярск посетят мотоциклисты России и Белоруссии.

Источник: Соцсети

Заезд под названием «Дороги Победы» стартовал 22 июня у Брестской крепости и проходит через всю Россию, завершится он в Южно-Сахалинске 3 сентября у памятника «50-я параллель».

Во всех городах мотоциклисты клуба «Ночные волки», среди которых много бойцов СВО, проводят патриотические мероприятия, отдавая дань уважения тем, кто защищал Родину тогда и делает это сейчас.

Как рассказали в мэрии, 10 августа мотоциклисты прибудут в Красноярск и проведут здесь два дня.

В воскресенье они посетят ключевые места города, связанные с историей ВОВ. В понедельник, 11 августа, программа визита «Ночных волков» будет более насыщенной: в 13 часов байкеры возложат цветы к Вечному огню Мемориала Победы, затем колонной проедут по городу. В 16 часов красноярцев зовут в Дом кино на бесплатный показ созданного мотоклубом документального фильма «Русский реактор» об истории России от Октябрьской революции до нашего времени. А вечером горожан приглашают на зрелищное мотошоу, которое состоится по адресу: ул. Академгородок, 50, стр. 60 (сбор гостей — в 20:00, начало выступления — 21:00).

Напомним, «Ночные волки» — существующий с 1989 года первый официальный в СССР мотоклуб, члены которого активно занимаются просветительскими и патриотическими акциями. Основателем и лидером является Александр Залдостанов, известный также как Хирург.