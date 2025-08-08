В Красноярск едут легендарные байкеры клуба «Ночные волки»

В воскресенье они посетят ключевые места города, связанные с историей ВОВ. В понедельник, 11 августа, программа визита «Ночных волков» будет более насыщенной: в 13 часов байкеры возложат цветы к Вечному огню Мемориала Победы, затем колонной проедут по городу. В 16 часов красноярцев зовут в Дом кино на бесплатный показ созданного мотоклубом документального фильма «Русский реактор» об истории России от Октябрьской революции до нашего времени. А вечером горожан приглашают на зрелищное мотошоу, которое состоится по адресу: ул. Академгородок, 50, стр. 60 (сбор гостей — в 20:00, начало выступления — 21:00).