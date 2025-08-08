Большинство работодателей не различают бакалавров и магистров

Опрос также зафиксировал смену общественного мнения. Сегодня 47% россиян считают, что при приеме на работу бакалавров стоит ставить в одну линейку с магистрами и специалистами. 17% опрошенных придерживаются мнения, что бакалавриат — это незавершенное высшее образование. Для сравнения: 16 лет назад эти доли распределялись примерно как 33% и 34% соответственно. То есть сейчас количество сторонников равного подхода заметно выросло.