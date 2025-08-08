Большинство работодателей не различают бакалавров и магистров

Современные работодатели все меньше ориентируются на формальное различие между уровнями высшего образования. По результатам опроса SuperJob, проведенного с 21 июля по 4 августа, 72% менеджеров по подбору персонала рассматривают бакалавров наравне с магистрами и специалистами. Исследование охватило тысячу респондентов — сотрудников кадровых служб и HR-менеджеров из 188 городов и поселков России. Выводами поделились в ТАСС.
Часть работодателей явно занижает статус бакалавриата: около семи процентов респондентов приравнивают выпускников бакалавриата к выпускникам колледжей, а примерно в каждой девятой компании — около 11% — диплом бакалавра фактически трактуется как неполное высшее образование.
Опрос также зафиксировал смену общественного мнения. Сегодня 47% россиян считают, что при приеме на работу бакалавров стоит ставить в одну линейку с магистрами и специалистами. 17% опрошенных придерживаются мнения, что бакалавриат — это незавершенное высшее образование. Для сравнения: 16 лет назад эти доли распределялись примерно как 33% и 34% соответственно. То есть сейчас количество сторонников равного подхода заметно выросло.
Среди самих обладателей степени бакалавра 79% не хотят уступать магистрам и специалистам в конкуренции за вакансии и считают необходимым приравнять уровни образования при трудоустройстве. Это отражает опасение выпускников потерять конкурентные преимущества на рынке труда при росте числа обладателей одинаковых профессиональных навыков.
При этом исследование не привязывает суждения рекрутеров к конкретным отраслям или регионам. Это общероссийская выборка, отмечают авторы опроса.