ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места

Как сообщили в пресс-службе вуза, по итогам зачисления, состоявшегося 7 августа, студентами вуза стали 2074 человека. С учетом поступивших на приоритетном этапе, а также данных по филиалам университета, общее число зачисленных достигло 2481.
Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, количество заявлений увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. По его словам, на динамику повлияли сразу несколько факторов: демографический подъем 2007 года, устойчивый интерес к высшему образованию, а также активная профориентационная работа со стороны университета. Наиболее востребованными направлениями по-прежнему являются ИТ, экономика, юриспруденция, медицина и журналистика. Так, средний балл на все направления Института информационных технологий, математики и механики составил 81.
Среди программ с наиболее высокими проходными баллами выделились:
«Реклама и связи с общественностью» (Институт филологии и журналистики) — 270 баллов, «Международные отношения» — 266, «Реклама и связи с общественностью» — 258, «Программная инженерия» и «Журналистика» — по 256, «Экономика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии» — по 251.
Также высокими проходными баллами отличились:
«Юриспруденция» — 248, «Менеджмент» — 245, «Лечебное дело» — 243, «Медицинская биохимия» — 240, «Физика» — 233.
Всего в рамках приемной кампании 2025 года на бюджетные места бакалавриата и специалитета было подано 49 374 заявления. Из них 87% — через Единый портал государственных услуг (42 842 заявления). Общее количество заявлений на все формы и уровни обучения в ННГУ уже превысило 95 тысяч.
В ходе приоритетного этапа 2 августа в университет были зачислены 159 человек по отдельной квоте для участников СВО и членов их семей. В тот же день студентами стали 35 победителей и призеров олимпиад, а также 70 абитуриентов, поступивших по целевому направлению.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила приема студентов на платной основе в вузы. Регулировать стоимость обучения, направления подготовки и количество платных мест отныне будет правительство РФ.