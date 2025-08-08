ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места

Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, количество заявлений увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. По его словам, на динамику повлияли сразу несколько факторов: демографический подъем 2007 года, устойчивый интерес к высшему образованию, а также активная профориентационная работа со стороны университета. Наиболее востребованными направлениями по-прежнему являются ИТ, экономика, юриспруденция, медицина и журналистика. Так, средний балл на все направления Института информационных технологий, математики и механики составил 81.