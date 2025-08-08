В Красноярске энергетики подключили к сетям новую школу на улице Омской

«1 августа мы ввели школу в эксплуатацию, сейчас управление образования завершает оснащение кабинетов физики, химии и биологии. К 1 сентября мы завершим строительство подъездной дороги к ней — со стороны улицы 3-я Пионеров. А в следующем году, я надеюсь, приступим к строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Сейчас ведется его проектирование. Транспортная и пешеходная доступность образовательных объектов — один из наших приоритетов», — рассказал заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.