В Красноярске энергетики подключили к сетям новую школу на улице Омской

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» обеспечили технологическое присоединение новой школы на улице Омской в Красноярске.
Мероприятия были выполнены в рамках подготовки к 400-летию краевой столицы. Для подключения нового образовательного учреждения энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА, построили 756 метров кабельных линий напряжением 10 кВ, проложили 1473 метра распределительных сетей 0,4 кВ и установили прибор учета электроэнергии.
«Особенность подключения была в том, что прокладка кабельных линий проходила через дорогу. Поэтому специалисты использовали метод горизонтального бурения — это позволило сохранить асфальтовое полотно и не препятствовать движению транспорта», — пояснили в управлении перспективного развития филиала «Красноярскэнерго».
В результате к системе электроснабжения подключили современное четырехэтажное здание, рассчитанное на 1100 учеников. Школа оснащена просторными классами, медицинским кабинетом, библиотекой, спортивным залом, где будут проходить занятия по керлингу и киберспорту. В администрации города отмечают, что новое учебное заведение позволит реализовать современные образовательные проекты и обеспечить комфортные условия для учащихся и педагогов.
«1 августа мы ввели школу в эксплуатацию, сейчас управление образования завершает оснащение кабинетов физики, химии и биологии. К 1 сентября мы завершим строительство подъездной дороги к ней — со стороны улицы 3-я Пионеров. А в следующем году, я надеюсь, приступим к строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Сейчас ведется его проектирование. Транспортная и пешеходная доступность образовательных объектов — один из наших приоритетов», — рассказал заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Первых учеников новая школа примет 1 сентября.