Над Иркутской областью пролетел яркий астероид, его сняли на видео

На видеозаписи видно, как в небе происходит вспышка, а затем в кадр попадает быстро движущийся и ярко светящийся объект. На записи с другой камеры видно, что у небесного тела есть хвост.
Как пишет Babr Mash, небо из-за астероида осветилось зелено-голубым светом, а сам болид вскоре взорвался и рассыпался на множество осколков.
Отмечается, что падение астероида заметили жители деревни Куда, поселка Маркова, Иркутска, Улан-Удэ и острова Ольхон.
Как пояснил РИА Новости астроном, доктор физико-математических наук Сергей Язев, величина астероида составляла примерно десять сантиметров, а сгорел он в атмосфере на высоте около 20−30 километров.
По словам специалиста, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения.