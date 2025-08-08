Ричмонд
Над Иркутской областью пролетел яркий астероид, его сняли на видео

Яркий астероид пролетел в ночь на 8 августа над Иркутской областью. Кадры очевидцев небесного явления опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Источник: AP 2024

На видеозаписи видно, как в небе происходит вспышка, а затем в кадр попадает быстро движущийся и ярко светящийся объект. На записи с другой камеры видно, что у небесного тела есть хвост.

Как пишет Babr Mash, небо из-за астероида осветилось зелено-голубым светом, а сам болид вскоре взорвался и рассыпался на множество осколков.

Отмечается, что падение астероида заметили жители деревни Куда, поселка Маркова, Иркутска, Улан-Удэ и острова Ольхон.

Как пояснил РИА Новости астроном, доктор физико-математических наук Сергей Язев, величина астероида составляла примерно десять сантиметров, а сгорел он в атмосфере на высоте около 20−30 километров.

По словам специалиста, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения.