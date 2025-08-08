Ричмонд
На 260 тысяч рублей оштрафовали волгоградцев за посещение лесов

Запрет на посещение лесов продлен до 28 августа из-за высокого уровня пожарной опасности (4-й и 5-й класс).

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Как сообщает администрация Волгоградской области, за соблюдением запрета следят сотрудники лесной охраны и представители различных ведомств. Контролировать ситуацию им помогают 29 беспилотников.

В результате проверок было оформлено 65 административных протоколов, а общая сумма наложенных штрафов составила 260 тысяч рублей.

Напомним, что Волгоградская область участвует в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году было закуплено 23 БПЛА.

