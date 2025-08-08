На 260 тысяч рублей оштрафовали волгоградцев за посещение лесов

Как сообщает администрация Волгоградской области, за соблюдением запрета следят сотрудники лесной охраны и представители различных ведомств. Контролировать ситуацию им помогают 29 беспилотников.
В результате проверок было оформлено 65 административных протоколов, а общая сумма наложенных штрафов составила 260 тысяч рублей.
Напомним, что Волгоградская область участвует в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году было закуплено 23 БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше