В Калининграде обновили каскады Замкового пруда

Конструкции покрасили и ликвидировали граффити.

Источник: Администрация Калининграда

В Калининграде закончили ремонтные работы на каскадах Замкового пруда, расположенного на Нижнем озере.

«Специалисты обновили покраску конструкций, ликвидировали несанкционированные граффити, а также восстановили поврежденные участки гранитных ступеней», — сообщила глава администрации Елена Дятлова.

Архитектурный ансамбль каскадов включает павильон-грот с полуциркульными арками и систему водных перекатов. Вода, поступающая из Верхнего озера, заполняет круглую чашу и, переливаясь через ее край, стекает в Нижний пруд по ступенчатым перепадам.

Каскады являются объектом культурного наследия местного значения, сооружение получило охранный статус в 2007 году.