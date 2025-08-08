В Калининграде обновили каскады Замкового пруда

В Калининграде закончили ремонтные работы на каскадах Замкового пруда, расположенного на Нижнем озере.
«Специалисты обновили покраску конструкций, ликвидировали несанкционированные граффити, а также восстановили поврежденные участки гранитных ступеней», — сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Архитектурный ансамбль каскадов включает павильон-грот с полуциркульными арками и систему водных перекатов. Вода, поступающая из Верхнего озера, заполняет круглую чашу и, переливаясь через ее край, стекает в Нижний пруд по ступенчатым перепадам.
Каскады являются объектом культурного наследия местного значения, сооружение получило охранный статус в 2007 году.